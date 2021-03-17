Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. В матче второго круга со счётом 6:3, 6:4 она обыграла чешскую теннисистку Терезу Мартинцову.

Встреча продолжалась 1 час и 14 минут. Александрова 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Мартинцова, занимающая 107-е место в рейтинге WTA, не выполнила ни одного эйса, допустила 2 ошибки на подаче и использовала 3 шанса из 3 взять подачу соперницы.

За право выйти в полуфинал турнира Александрова поборется с победительницей поединка, в котором сыграют Катержина Синякова (Чехия) и россиянка Маргарита Гаспарян.

Напомним, турнир в Санкт-Петербурге проходит с 15 по 21 марта.

Санкт-Петербург. 2-й круг
17 марта 2021, среда. 21:40 МСК
Екатерина Александрова
34
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Тереза Мартинцова
107
Чехия
Тереза Мартинцова
Т. Мартинцова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021