Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. В матче второго круга со счётом 6:3, 6:4 она обыграла чешскую теннисистку Терезу Мартинцову.

Встреча продолжалась 1 час и 14 минут. Александрова 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Мартинцова, занимающая 107-е место в рейтинге WTA, не выполнила ни одного эйса, допустила 2 ошибки на подаче и использовала 3 шанса из 3 взять подачу соперницы.

За право выйти в полуфинал турнира Александрова поборется с победительницей поединка, в котором сыграют Катержина Синякова (Чехия) и россиянка Маргарита Гаспарян.

Напомним, турнир в Санкт-Петербурге проходит с 15 по 21 марта.