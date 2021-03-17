Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. В матче второго круга со счётом 6:3, 6:4 она обыграла чешскую теннисистку Терезу Мартинцову.
Встреча продолжалась 1 час и 14 минут. Александрова 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Мартинцова, занимающая 107-е место в рейтинге WTA, не выполнила ни одного эйса, допустила 2 ошибки на подаче и использовала 3 шанса из 3 взять подачу соперницы.
За право выйти в полуфинал турнира Александрова поборется с победительницей поединка, в котором сыграют Катержина Синякова (Чехия) и россиянка Маргарита Гаспарян.
Напомним, турнир в Санкт-Петербурге проходит с 15 по 21 марта.
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