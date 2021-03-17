Джокович: хочу, чтобы Надаль и Федерер продолжали играть — для моей мотивации

Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о двух своих главных соперниках – Рафаэле Надале и Роджере Федерере.
«Эти два парня были моими главными соперниками. Рафаэль Надаль и я играли друг против друга больше, чем с двумя другими игроками в истории спорта. Мы играли, думаю, 55 раз, а может быть, больше. Против Роджера Федерера я также играл почти 50 раз. Я чувствовал соперничество и напряжённость с самого начала. 15 лет мы доводим друг друга до предела и улучшаем друг друга. Нам нужно это соперничество, потому что мы должны мерить себя неким образом.
Если у них всё хорошо, это меня вдохновляет и мотивирует. Когда я начал играть, у Роджера уже было несколько титулов «Большого шлема». У Рафы тоже, и они пинали меня по заднице первые пять лет. Я проигрывал им большинство своих матчей. А потом всё изменилось, и спустя столько лет мы продолжаем двигаться вперед. Я хочу, чтобы эти парни продолжали играть, потому что они, без сомнения, являются одним из главных источников моей мотивации», — сказал Джокович в интервью Tennis Head.
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