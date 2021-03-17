Халеп заявила, что планирует сыграть на Олимпиаде-2024

Третья ракетка мира румынка Симона Халеп заявила, что планирует сыграть не только на Олимпийских играх в Токио в этом году, но и на следующих – в Париже.
«Золотая медаль на Олимпийских играх стала бы кульминацией моей карьеры. Мой план – также сыграть и на Олимпийских играх 2024 года», — приводит слова Халеп Digi Sport.
Кроме того, румынская теннисистка подтвердила, что примет участие в турнире в Майами: «Я уезжаю туда на следующей неделе. Я хочу иметь возможность провести несколько хороших матчей, потому что мне нужны официальные игры. У меня снова был месяц отпуска. Я хочу играть хорошо, но быть осторожной в своих действиях на корте. Еду на турнир с большой уверенностью. Мой тренер Даррен Кэхилл сыграл важную роль в принятии этого решения. Он очень хотел сыграть в Майами, потому что это хороший турнир».
Халеп пропустила два предыдущих турнира, где должна была сыграть – в Дохе и в Дубае.
- 17 марта 2021
-
23:48
-
23:19
-
23:07
-
23:06
-
22:56
-
22:47
-
22:33
-
22:09
-
21:29
-
21:21
-
19:46
-
18:37
-
17:42
-
17:38
-
17:27
-
16:22
-
16:04
-
15:17
-
13:04
-
11:45
-
11:13
-
10:21
-
09:39
-
09:12
-
06:15
-
02:51
-
01:09
-
00:48
-
00:45
-
00:33
-
00:04
- 16 марта 2021
-
23:14
-
23:03
-
22:06
-
21:38