Халеп заявила, что планирует сыграть на Олимпиаде-2024

Третья ракетка мира румынка Симона Халеп заявила, что планирует сыграть не только на Олимпийских играх в Токио в этом году, но и на следующих – в Париже.



«Золотая медаль на Олимпийских играх стала бы кульминацией моей карьеры. Мой план – также сыграть и на Олимпийских играх 2024 года», — приводит слова Халеп Digi Sport.



Кроме того, румынская теннисистка подтвердила, что примет участие в турнире в Майами: «Я уезжаю туда на следующей неделе. Я хочу иметь возможность провести несколько хороших матчей, потому что мне нужны официальные игры. У меня снова был месяц отпуска. Я хочу играть хорошо, но быть осторожной в своих действиях на корте. Еду на турнир с большой уверенностью. Мой тренер Даррен Кэхилл сыграл важную роль в принятии этого решения. Он очень хотел сыграть в Майами, потому что это хороший турнир».



Халеп пропустила два предыдущих турнира, где должна была сыграть – в Дохе и в Дубае.