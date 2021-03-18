Кузнецова — о победе в матче с Ван: в паре моментов играла скованно, а она поверила в себя

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу, одержанную в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. Со счётом 6:1, 7:5 Светлана обыграла представительницу Китая Синьюй Ван.



«Я стала хуже подавать первую подачу, процент снизился, соответственно, доминировать стала чуть-чуть меньше. В паре моментов я немного скованно сыграла, а соперница, наверное, поверила в себя. В теннисном матче нужно совсем мало, чтобы изменить ход событий – очень элементарные, тонкие вещи. Пара моментов – и меняется все кардинально.

Цели на сезон? Уже во вторник я должна играть на турнире в Майами, поэтому стараюсь спланировать так, чтобы сыграть тут и затем добраться до следующего матча. Это сложно, но хорошо, что у нас есть такая возможность – играть в теннис. Как таковых задач на сезон нет, просто наслаждаться игрой, совершенствоваться и лучше познавать себя, справляться со своими эмоциями», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.



В четвертьфинале Кузнецова встретится с победительницей поединка, в котором сыграют Елена Остапенко из Латвии и румынская теннисистка Жаклин Кристиан.