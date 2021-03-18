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Шаповалов: удивительно, что Рублёв выиграл столько турниров, и не поднялся выше в рейтинге

Шаповалов: удивительно, что Рублёв выиграл столько турниров, и не поднялся выше в рейтинге
Теннис / ATP 0
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Теннисист Денис Шаповалов прокомментировал недавнюю критику системы рейтинга АТР со стороны Александра Зверева и Андрея Рублёва. Зверев недоволен заморозкой рейтинга, а Рублёв сказал, что при иной системе был бы на 4-м месте.

«Очевидно, что в рейтинговой системе всегда будут положительные и отрицательные стороны. Сложно подняться, когда игроки не теряют очки. Но в конце концов, это решают в АТР, а мы должны выходить и играть. Так что я не знаю, я особо об этом не думал. В каком-то смысле это хорошо для меня, потому что у меня есть полуфинал на турнире в Майами, поэтому, если я вылечу раньше, я потеряю только 50% очков. С другой стороны, конечно, очень тяжело стало подниматься выше. Меня всегда удивляло, что Рублёв выиграл около 25 турниров-«пятисотников», и он не смог подняться сильно выше.

Одни говорят, что это хорошо, что вы не опускаетесь, но, с другой стороны, сложно подниматься. Но опять же, я не участвую в определении системы. И я не знаю, какие ещё на самом деле варианты у них есть», — цитирует Шаповалова Tennis Head.

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