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Циципас, Зверев и 19-летний Музетти вышли в четвертьфинал турнира в Акапулько

Циципас, Зверев и 19-летний Музетти вышли в четвертьфинал турнира в Акапулько
Теннис / ATP 0
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв американца Джона Иснера со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Стефанос 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Циципас поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7).

Немец Александр Зверев (2) победил серба Ласло Джере в двух сетах со счётом 6:4, 6:3 и встретится с норвежцем Каспером Руудом.

В четвертьфинал также вышел 19-летний итальянец Лоренцо Музетти. После победы над аргентинцем Диего Шварцманом (3) он одолел американца Фрэнсиса Тиафо в трех сетах — 2:6, 6:3, 7:6 (7:1). Следующим соперником Музетти будет болгарин Григор Димитров (5).

Акапулько. 2-й круг
18 марта 2021, четверг. 07:10 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Джон Иснер
27
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Акапулько. 2-й круг
18 марта 2021, четверг. 05:10 МСК
Ласло Джере
54
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Акапулько. 2-й круг
18 марта 2021, четверг. 03:10 МСК
Лоренцо Музетти
120
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 7 7
6 		3 6 1
         
Фрэнсис Тиафо
56
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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