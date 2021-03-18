Циципас, Зверев и 19-летний Музетти вышли в четвертьфинал турнира в Акапулько

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв американца Джона Иснера со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 57 минут.
Стефанос 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в полуфинал Циципас поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7).
Немец Александр Зверев (2) победил серба Ласло Джере в двух сетах со счётом 6:4, 6:3 и встретится с норвежцем Каспером Руудом.
В четвертьфинал также вышел 19-летний итальянец Лоренцо Музетти. После победы над аргентинцем Диего Шварцманом (3) он одолел американца Фрэнсиса Тиафо в трех сетах — 2:6, 6:3, 7:6 (7:1). Следующим соперником Музетти будет болгарин Григор Димитров (5).
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