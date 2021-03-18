Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга он обыграл представителя США Тейлора Фритца — 6:3, 6:1.
«Я очень рад, что смог победить в двух сетах, достаточно уверенно. Я знаю Тэйлора ещё с юниоров. Играть с ним всегда непросто, потому что он обладает мощной подачей и действует по-настоящему быстро. В первом сете долгих розыгрышей вообще не было: подача, виннер, подача, ошибка. Всё было очень быстро. В таких условиях сложно найти свой ритм. Ты не знаешь, что тебя ждёт, это нелегко. Но я рад, что в итоге сумел победить», — приводит слова Рублёва официальный сайт тура.
В четвертьфинале Рублёв встретится с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.
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