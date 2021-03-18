Андрей Рублёв отреагировал на свою потрясающую победную серию на турнирах ATP-500

Российский теннисист Андрей Рублёв, одержавший 22-ю победу подряд на турнирах категории ATP-500, прокомментировал своё достижение. По этому показателю он вышел на второе место в истории тура, обойдя британца Энди Маррея (21). Уроженец Москвы уступает лишь 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 28 выигранных матчей подряд.
«Думаю, дело не в турнирах ATP-500, просто так получается. Я очень доволен своим выступлением. Рад, что играю и демонстрирую отличные результаты. Посмотрим, смогу ли я продолжить в том же духе», — приводит слова Рублёва официальный сайт тура.
Вчера, 17 марта, Рублёв на турнире в Дубае победил американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:1. За выход в полуфинал Андрей поспорит с венгром Мартоном Фучовичем.
- 18 марта 2021
-
11:03
-
10:02
-
09:03
-
01:10
-
01:05
-
00:54
- 17 марта 2021
-
23:48
-
23:19
-
23:07
-
23:06
-
22:56
-
22:47
-
22:33
-
22:09
-
21:29
-
21:21
-
19:46
-
18:37
-
17:42
-
17:38
-
17:27
-
16:22
-
16:04
-
15:17
-
13:04
-
11:45
-
11:13
-
10:21
-
09:39
-
09:12
-
06:15
-
02:51
-
01:09
-
00:48
-
00:45