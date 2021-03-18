Андрей Рублёв отреагировал на свою потрясающую победную серию на турнирах ATP-500

Российский теннисист Андрей Рублёв, одержавший 22-ю победу подряд на турнирах категории ATP-500, прокомментировал своё достижение. По этому показателю он вышел на второе место в истории тура, обойдя британца Энди Маррея (21). Уроженец Москвы уступает лишь 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 28 выигранных матчей подряд.

«Думаю, дело не в турнирах ATP-500, просто так получается. Я очень доволен своим выступлением. Рад, что играю и демонстрирую отличные результаты. Посмотрим, смогу ли я продолжить в том же духе», — приводит слова Рублёва официальный сайт тура.

Вчера, 17 марта, Рублёв на турнире в Дубае победил американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:1. За выход в полуфинал Андрей поспорит с венгром Мартоном Фучовичем.

Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Дубае