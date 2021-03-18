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Стало известно, как выглядел бы рейтинг ATP, если бы его не «заморозили» в 2020 году

Стало известно, как выглядел бы рейтинг ATP, если бы его не «заморозили» в 2020 году
Теннис / ATP 0
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Портал Tennis показал, как бы в настоящее время выглядел рейтинг ATP, если бы его не «заморозили» в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

1. Новак Джокович (Сербия) — 5830.
2. Даниил Медведев (Россия) — 5495.
3. Андрей Рублёв (Россия) — 3825.
4. Доминик Тим (Австрия) — 3535.
5. Рафаэль Надаль (Испания) — 3300.
6. Александр Зверев (Германия) — 3115.
7. Стефанос Циципас (Греция) — 2795.
8. Диего Шварцман (Аргентина) — 2210.
9. Милош Раонич (Канада) — 1505.
10. Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1500.

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий седьмую строчку в рейтинге ATP, выразил недовольство своим положением: «Я главный болельщик Роджера Федерера, но он не играл год, а в рейтинге стоит выше меня. Я за это время сыграл в финале «Большого шлема», в финале «Мастерса». Нынешняя система – просто катастрофа». Зверева поддержал россиянин Андрей Рублёв, сказавший, что при нынешней системе ему крайне сложно войти в четвёрку.

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