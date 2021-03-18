Пэр: за проигрыш в 1-м круге я заработаю $ 10 тыс. Зачем мучиться, чтобы получить больше?
Французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал поражение в матче первого круга турнира в Акапулько с греком Стефаносом Циципасом в двух сетах со счётом 3:6, 1:6.
«Я проиграл в первом круге, так даже лучше. Я смогу поскорее покинуть «пузырь» и буду наслаждаться днями перед стартом турнира в Майами. Теннис не является моим приоритетом в настоящий момент. Моя цель на каждом турнире — поскорее убраться из «пузыря».
Я приезжаю на турнир, чтобы заработать денег, а затем еду на следующий. Это моя работа. За победу на турнире ATP-250 ты получаешь всего $ 30 тыс. А за проигрыш в первом круге я забираю чек на $ 10 тыс. Зачем мучиться, чтобы заработать лишь немногим больше?» — цитирует Пэра журналист Кентен Мойне в своём «твиттере».
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