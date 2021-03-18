Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв белоруску Саснович

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в Санкт-Петербурге. В матче второго круга со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:2) она обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович.
Матч продолжался 2 часа и 50 минут. На счету Касаткиной 3 эйса, 8 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 24. Её соперница 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16.
В четвертьфинале Касаткина встретится с победительницей матча, в котором сыграют россиянки Камилла Рахимова и Вероника Кудерметова.
Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530.
Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 15 по 21 марта. Ранее директор соревнований Александр Медведев сообщил, что его смогут посетить более 4000 болельщиков.
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