Видеообзор победы Андрея Рублёва в матче с американцем Фритцем на турнире в Дубае

Вчера, 17 марта, российский теннисист Андрей Рублёв в матче третьего круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) встречался с представителем США Тейлором Фритцем. Со счётом 6:3, 6:1 Андрей одержал уверенную победу и вышел в четвертьфинал соревнований.
Продолжительность матча составила 1 час и 6 минут. Рублёв 12 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Фритц, занимающий 30-е место в рейтинге ATP, выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибался на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Видеообзор победы Рублёва в матче с Фритцем.
Таким образом, Рублёв одержал 22-ю победу подряд на турнирах категории ATP-500. По этому показателю он вышел на второе место, обогнав представителя Великобритании Энди Маррея, и уступает лишь 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 28 побед.
В матче 1/4 финала Рублёв встретится с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем. Встреча пройдёт сегодня. Начало — в 20:15 мск.
Призовой фонд турнира в Дубае составил более $ 2 млн. Действующий обладатель титула – первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович.
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