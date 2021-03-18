Касаткина: надеюсь, в этом году турнир в Санкт-Петербурге покорится русской спортсменке

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала представительство россиянок в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. На этой стадии сыграют сразу семь российских теннисисток.

«Помню ли, когда в последний раз было сразу семь россиянок в четвертьфинале? Такого не было. Я не помню, чтобы на турнирах вообще было столько россиянок в основной сетке. Это здорово, что на домашних соревнованиях так много русских девчонок. Надеюсь, в этом году турнир наконец-то покорится русской спортсменке.



Больше агрессии? Я работаю над этим. Единственный момент — это даётся сложно, поскольку это не в моей природе. Я сама по себе больше люблю играть в защите, перестраиваться сложно, но я над этим очень усердно тружусь и в ментальном плане, и в физическом. Потихонечку результат приходит, и это круто», — приводит слова Касаткиной «Матч ТВ».