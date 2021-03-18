Касаткина: надеюсь, в этом году турнир в Санкт-Петербурге покорится русской спортсменке

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала представительство россиянок в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. На этой стадии сыграют сразу семь российских теннисисток.
«Помню ли, когда в последний раз было сразу семь россиянок в четвертьфинале? Такого не было. Я не помню, чтобы на турнирах вообще было столько россиянок в основной сетке. Это здорово, что на домашних соревнованиях так много русских девчонок. Надеюсь, в этом году турнир наконец-то покорится русской спортсменке.
Больше агрессии? Я работаю над этим. Единственный момент — это даётся сложно, поскольку это не в моей природе. Я сама по себе больше люблю играть в защите, перестраиваться сложно, но я над этим очень усердно тружусь и в ментальном плане, и в физическом. Потихонечку результат приходит, и это круто», — приводит слова Касаткиной «Матч ТВ».
- 18 марта 2021
-
22:38
-
22:14
-
21:53
-
21:21
-
20:33
-
20:21
-
20:00
-
19:24
-
18:36
-
18:30
-
17:53
-
16:05
-
15:27
-
14:45
-
13:04
-
12:18
-
11:03
-
10:02
-
09:03
-
01:10
-
01:05
-
00:54
- 17 марта 2021
-
23:48
-
23:19
-
23:07
-
23:06
-
22:56
-
22:47
-
22:33
-
22:09
-
21:29
-
21:21
-
19:46
-
18:37
-
17:42