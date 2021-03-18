Гасанова и Звонарёва сыграют друг с другом в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге, где встретится с россиянкой Верой Звонарёвой. В матче второго круга со счётом 1:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:4) Гасанова в упорной борьбе одолела ещё одну представительницу России Анастасию Павлюченкову.
Встреча продолжалась 3 часа и 3 минуты. Гасанова ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. Павлюченкова, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, выполнила 4 эйса, 12 раз ошибалась на подаче и использовала 7 из 11 шансов взять подачу соперницы.
Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 15 по 21 марта. Ранее директор соревнований Александр Медведев сообщил, что его смогут посетить более 4000 болельщиков.
- 18 марта 2021
-
22:38
-
22:14
-
21:53
-
21:21
-
20:33
-
20:21
-
20:00
-
19:24
-
18:36
-
18:30
-
17:53
-
16:05
-
15:27
-
14:45
-
13:04
-
12:18
-
11:03
-
10:02
-
09:03
-
01:10
-
01:05
-
00:54
- 17 марта 2021
-
23:48
-
23:19
-
23:07
-
23:06
-
22:56
-
22:47
-
22:33
-
22:09
-
21:29
-
21:21
-
19:46
-
18:37
-
17:42