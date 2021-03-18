Гасанова и Звонарёва сыграют друг с другом в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге, где встретится с россиянкой Верой Звонарёвой. В матче второго круга со счётом 1:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:4) Гасанова в упорной борьбе одолела ещё одну представительницу России Анастасию Павлюченкову.



Встреча продолжалась 3 часа и 3 минуты. Гасанова ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. Павлюченкова, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, выполнила 4 эйса, 12 раз ошибалась на подаче и использовала 7 из 11 шансов взять подачу соперницы.



Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 15 по 21 марта. Ранее директор соревнований Александр Медведев сообщил, что его смогут посетить более 4000 болельщиков.