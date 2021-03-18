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Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае, где встретится с Карацевым

Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае, где встретится с Карацевым
Теннис / ATP 0
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), где встретится с другим представителем России, Асланом Карацевым. В четвертьфинале Андрей оказался сильнее венгерского теннисиста Мартона Фучовича. Счёт встречи — 7:5, 6:2.

Поединок продолжался 1 час и 30 минут. Рублёв 2 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, 9 раз ошибался на подаче и упустил свой единственный брейк-пойнт.

Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим, который выбыл во втором круге, уступив южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису со счётом 3:6, 4:6.

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Дубай (м). 1/4 финала
18 марта 2021, четверг. 20:40 МСК
Мартон Фучович
44
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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