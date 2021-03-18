Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае, где встретится с Карацевым

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), где встретится с другим представителем России, Асланом Карацевым. В четвертьфинале Андрей оказался сильнее венгерского теннисиста Мартона Фучовича. Счёт встречи — 7:5, 6:2.



Поединок продолжался 1 час и 30 минут. Рублёв 2 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, 9 раз ошибался на подаче и упустил свой единственный брейк-пойнт.



Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим, который выбыл во втором круге, уступив южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису со счётом 3:6, 4:6.



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Рублёв и Карацев – в российском полуфинале! 3-ю неделю подряд наш парень сразится за титул После Рублёва в Роттердаме и Медведева в Марселе российский теннисист снова будет играть в финале турнира ATP. На этот раз в Дубае.