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Андрей Рублёв одержал 23-ю победу подряд на турнирах категории ATP-500

Андрей Рублёв одержал 23-ю победу подряд на турнирах категории ATP-500
Теннис / ATP 0
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Сегодня, 18 марта, российский теннисист Андрей Рублёв в матче 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) встречался с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем. Андрей победил со счётом 7:5, 6:2 и пробился в полуфинал соревнований. Эта победа стала для Рублёва уже 23-й подряд на турнирах ATP-500. Больше только у 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, на счету которого 28 побед.

В последний раз Рублёв проигрывал на соревнованиях этой категории больше года назад — 27 февраля 2020 года Андрей уступил в четвертьфинале турнира в Дубае представителю Великобритании Даниэлю Эвансу. С тех пор россиянин только побеждает. Отметим, что за это время Андрей праздновал успех в поединках с греком Циципасом и Фучовичем уже по два раза.

Серия побед Андрея Рублёва на турнирах ATP-500 (23):
2020:
Гамбург – Сандгрен, Пол, Баутиста-Агут, Рууд, Циципас
Санкт-Петербург – Поспишил, Умбер, Норри, Шаповалов, Чорич
Вена – Гомбош, Синнер, Тим, Андерсон, Сонего
2021:
Роттердам – Гирон, Маррей, Шарди, Циципас, Фучович.
Дубай – Руусувуори, Фритц, Фучович
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После Рублёва в Роттердаме и Медведева в Марселе российский теннисист снова будет играть в финале турнира ATP. На этот раз в Дубае.
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