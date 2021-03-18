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«Будет настоящая битва». Андрей Рублёв — о матче с Карацевым в полуфинале турнира в Дубае

«Будет настоящая битва». Андрей Рублёв — о матче с Карацевым в полуфинале турнира в Дубае
Теннис / ATP 0
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче с венгром Мартоном Фучовичем (7:5, 6:2), одержанную в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Андрей также поделился ожиданиями от матча 1/2 финала с россиянином Асланом Карацевым.

«Последние три поединка я провёл на очень хорошем уровне. Рад, что у меня это получается. Я побеждаю, посмотрим, что будет дальше. Я проиграл всего пять сетов на последних турнирах категории ATP-500? Что я могу сказать, я просто рад, что вышел в полуфинал, что побеждаю, играю стабильно. Посмотрим, будет ли и дальше у меня получаться демонстрировать такую игру, смогу ли ещё прибавить.

Полуфинал, думаю, будет сложным. Я знаю Аслана. Но на самом деле мы не так много тренировались вместе. Мы играли на прошлой неделе в Дохе в паре, играли пару на ATP Cup. А вообще тренировались вместе лишь пару раз. Он играет здорово. Сейчас он очень уверен в себе. Для меня это огромный вызов, будет настоящая битва. Я очень рад, что завтра буду играть именно с ним», — сказал Рублёв в послематчевом интервью.

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После Рублёва в Роттердаме и Медведева в Марселе российский теннисист снова будет играть в финале турнира ATP. На этот раз в Дубае.
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