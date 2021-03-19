Аслан Карацев: буду продолжать работать, чтобы и дальше прогрессировать

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу в матче 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) с итальянским теннисистом Янником Синнером (6:7 (5:7), 6:3, 6:2)).

«В начале поединка было непросто. Янник играет в быстром темпе и показывает качественную игру. Признаюсь, что не сразу приспособился к его манере. Он, безусловно, очень талантлив.

Во втором сете чувствовал себя более комфортно, стал лучше понимать, как действовать в той или иной ситуации. В заключительном сете всё тоже было неплохо.

Конечно, я очень рад этому результату. Буду продолжать работать, чтобы и дальше прогрессировать», — сказал Карацев в послематчевом интервью.

В полуфинале Аслан сыграет с восьмой ракеткой мира, российским теннисистом Андреем Рублёвым.

«Будет настоящая битва». Андрей Рублёв — о матче с Карацевым в полуфинале турнира в Дубае