Аслан Карацев: буду продолжать работать, чтобы и дальше прогрессировать
Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу в матче 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) с итальянским теннисистом Янником Синнером (6:7 (5:7), 6:3, 6:2)).
«В начале поединка было непросто. Янник играет в быстром темпе и показывает качественную игру. Признаюсь, что не сразу приспособился к его манере. Он, безусловно, очень талантлив.
Во втором сете чувствовал себя более комфортно, стал лучше понимать, как действовать в той или иной ситуации. В заключительном сете всё тоже было неплохо.
Конечно, я очень рад этому результату. Буду продолжать работать, чтобы и дальше прогрессировать», — сказал Карацев в послематчевом интервью.
В полуфинале Аслан сыграет с восьмой ракеткой мира, российским теннисистом Андреем Рублёвым.
«Будет настоящая битва». Андрей Рублёв — о матче с Карацевым в полуфинале турнира в Дубае
Рублёв и Карацев – в российском полуфинале! 3-ю неделю подряд наш парень сразится за титул
После Рублёва в Роттердаме и Медведева в Марселе российский теннисист снова будет играть в финале турнира ATP. На этот раз в Дубае.
Рекомендуем вам
- 19 марта 2021
-
00:31
-
00:16
- 18 марта 2021
-
23:56
-
22:38
-
22:14
-
21:53
-
21:21
-
20:33
-
20:21
-
20:00
-
19:24
-
18:36
-
18:30
-
17:53
-
16:05
-
15:27
-
14:45
-
13:04
-
12:18
-
11:03
-
10:02
-
09:03
-
01:10
-
01:05
-
00:54
- 17 марта 2021
-
23:48
-
23:19
-
23:07
-
23:06
-
22:56
-
22:47
-
22:33
-
22:09
-
21:29
-
21:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам