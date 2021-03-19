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Касаткина и Кудерметова сыграют друг с другом в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге

Касаткина и Кудерметова сыграют друг с другом в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге, где встретится с ещё одной россиянкой Дарьей Касаткиной. В матче второго круга Вероника со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:5) одолела Камиллу Рахимову (Россия).

Встреча продолжалась 2 часа и 55 минут. Кудерметова 10 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Рахимова, занимающая 150-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, 3 раза ошибалась на подаче и использовала 5 шансов из 10 взять подачу соперницы.

Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 15 по 21 марта. Ранее директор соревнований Александр Медведев сообщил, что его смогут посетить более 4000 болельщиков.

Санкт-Петербург. 2-й круг
18 марта 2021, четверг. 21:35 МСК
Камилла Рахимова
150
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 6 5
7 		3 7 7
         
Вероника Кудерметова
36
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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