Касаткина и Кудерметова сыграют друг с другом в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге, где встретится с ещё одной россиянкой Дарьей Касаткиной. В матче второго круга Вероника со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:5) одолела Камиллу Рахимову (Россия).
Встреча продолжалась 2 часа и 55 минут. Кудерметова 10 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Рахимова, занимающая 150-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, 3 раза ошибалась на подаче и использовала 5 шансов из 10 взять подачу соперницы.
Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 15 по 21 марта. Ранее директор соревнований Александр Медведев сообщил, что его смогут посетить более 4000 болельщиков.
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