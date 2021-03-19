Видеообзор победы Андрея Рублёва в матче 1/4 финала с Фучовичем на турнире в Дубае

Вчера, 18 марта, российский теннисист Андрей Рублёв в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) встречался с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем. Андрей одержал победу со счётом 7:5, 6:2 и вышел в полуфинал соревнований, где встретится с другим представителем России, Асланом Карацевым.



Продолжительность матча составила 1 час и 30 минут. Рублёв выполнил 2 эйса, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, 9 раз ошибался на подаче и упустил единственный брейк-пойнт.

Видеообзор победы Рублёва в матче с Фучовичем.

Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим, который выбыл во втором круге, уступив южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису со счётом 3:6, 4:6.

«Будет настоящая битва». Андрей Рублёв — о матче с Карацевым в полуфинале турнира в Дубае