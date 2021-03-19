Калинская победила Стоянович и вышла в 1/4 финала турнира в Монтеррее
Российская теннисистка Анна Калинская во втором круге турнира в Монтеррее победила представительницу Сербии Нину Стоянович со счётом 6:4, 6:3.
Матч продолжался 1 час 25 минут. Калинская сделала два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Стоянович один раз подала навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.
В 1/4 финала турнира Калинская 20 марта сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич, победившей американку Лорен Дэвис.
Калинская стала единственной российской теннисисткой, прошедшей во второй круг турнира. В первом круге Варвара Грачёва уступила китаянке Чжэн Сайсай, а Анна Блинкова проиграла Виктории Голубич.
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