Калинская победила Стоянович и вышла в 1/4 финала турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Анна Калинская во втором круге турнира в Монтеррее победила представительницу Сербии Нину Стоянович со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 25 минут. Калинская сделала два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Стоянович один раз подала навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.

В 1/4 финала турнира Калинская 20 марта сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич, победившей американку Лорен Дэвис.

Калинская стала единственной российской теннисисткой, прошедшей во второй круг турнира. В первом круге Варвара Грачёва уступила китаянке Чжэн Сайсай, а Анна Блинкова проиграла Виктории Голубич.