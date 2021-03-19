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Калинская победила Стоянович и вышла в 1/4 финала турнира в Монтеррее

Калинская победила Стоянович и вышла в 1/4 финала турнира в Монтеррее
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Калинская во втором круге турнира в Монтеррее победила представительницу Сербии Нину Стоянович со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 25 минут. Калинская сделала два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Стоянович один раз подала навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.

В 1/4 финала турнира Калинская 20 марта сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич, победившей американку Лорен Дэвис.

Калинская стала единственной российской теннисисткой, прошедшей во второй круг турнира. В первом круге Варвара Грачёва уступила китаянке Чжэн Сайсай, а Анна Блинкова проиграла Виктории Голубич.

Монтеррей. 2-й круг
19 марта 2021, пятница. 04:40 МСК
Нина Стоянович
95
Сербия
Нина Стоянович
Н. Стоянович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Анна Калинская
130
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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