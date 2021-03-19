Зверев, Циципас и Кёпфер вышли в полуфинал турнира в Акапулько

Определились трое из четырёх полуфиналистов турнира в Акапулько. Ими стали Александр Зверев, Стефанос Циципас и Доминик Кёпфер.

Зверев прошёл в полуфинал после отказа от участия в матче норвежца Каспера Рууда. Циципас в четвертьфинале обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 4 минуты. Греческий теннисист сделал четыре эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Канадец семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

Представитель Германии Доминик Кёпфер в четвертьфинале обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Кёпфер сделал три эйса, совершил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. Норри дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Таким образом, в одном полуфинале турнира встретятся Зверев и Кёпфер, а в другом Циципас будет ожидать победителя пары Лоренцо Музетти (Италия) – Григор Димитров (Болгария).