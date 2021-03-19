Рублёв – о Майами: хочу подойти к турниру готовым, у меня на «Мастерсах» вообще нет очков

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какое значение для него имеет предстоящий турнир категории «Мастерс» в Майами (США). Он пройдёт с 24 марта по 4 апреля. Рублёв станет пятым номером посева.

О пропуске соревнований уже сообщили швейцарские теннисисты Роджер Федерер и Стэн Вавринка, испанец Рафаэль Надаль, а также представитель Австрии Доминик Тим.

«Я хочу подойти к турниру в Майами максимально готовым, потому что там не будет ни Рафаэля Надаля, ни Роджера Федерера, ни Доминика Тима.

У меня на «Мастерсах» вообще нет очков, так что я могу много заработать, если выиграю даже пару матчей. Для меня это действительно большой вызов», — приводит слова Рублёва Tennis head.