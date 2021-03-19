Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Карацев в полуфинале турнира в Дубае
Сегодня, 19 марта, состоится полуфинальный матч турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором сыграют россияне Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не ранее 18:00 мск. Рублёв на этом турнире посеян под вторым номером, Карацев получил уайлд-кард от организаторов. Ранее Андрей и Аслан друг с другом не встречались.
В рейтинге ATP Рублёв занимает 8-ю строчку, Карацев — 42-ю.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Карацев в полуфинале турнира в Дубае
Победитель этого поединка в финале сыграет либо с южноафриканцем Ллойдом Джорджем Харрисом (Q), либо с представителем Канады Денисом Шаповаловым (3).
Рублёв и Карацев – в российском полуфинале! 3-ю неделю подряд наш парень сразится за титул
После Рублёва в Роттердаме и Медведева в Марселе российский теннисист снова будет играть в финале турнира ATP. На этот раз в Дубае.
Рекомендуем вам
- 19 марта 2021
-
14:47
-
14:00
-
12:53
-
12:23
-
12:04
-
11:19
-
10:43
-
10:06
-
09:40
-
08:06
-
06:19
-
01:25
-
00:31
-
00:16
- 18 марта 2021
-
23:56
-
22:38
-
22:14
-
21:53
-
21:21
-
20:33
-
20:21
-
20:00
-
19:24
-
18:36
-
18:30
-
17:53
-
16:05
-
15:27
-
14:45
-
13:04
-
12:18
-
11:03
-
10:02
-
09:03
-
01:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам