Сегодня, 19 марта, состоится полуфинальный матч турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором сыграют россияне Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не ранее 18:00 мск. Рублёв на этом турнире посеян под вторым номером, Карацев получил уайлд-кард от организаторов. Ранее Андрей и Аслан друг с другом не встречались.



В рейтинге ATP Рублёв занимает 8-ю строчку, Карацев — 42-ю.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Карацев в полуфинале турнира в Дубае



Победитель этого поединка в финале сыграет либо с южноафриканцем Ллойдом Джорджем Харрисом (Q), либо с представителем Канады Денисом Шаповаловым (3).

Рублёв и Карацев – в российском полуфинале! 3-ю неделю подряд наш парень сразится за титул После Рублёва в Роттердаме и Медведева в Марселе российский теннисист снова будет играть в финале турнира ATP. На этот раз в Дубае.