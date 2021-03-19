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Кей Нисикори – о Федерере: уверен, он может снова выиграть турнир «Большого шлема»

Кей Нисикори – о Федерере: уверен, он может снова выиграть турнир «Большого шлема»
Теннис / ATP 0
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Японский теннисист Кей Нисикори поделился эмоциями по поводу возвращения в тур швейцарца Роджера Федерера.

Напомним, Федерер вернулся на корт после годичного перерыва на турнире ATP-250 в Дохе (Катар), где дошёл до четвертьфинала, уступив в нём грузину Николозу Басилашвили в трех сетах со счётом 6:3, 1:6, 5:7.

«Роджер Федерер – монстр, в хорошем смысле этого слова. Он сыграл два неплохих матча в Дохе, что было неожиданно, продемонстрировал довольно хорошую игру. Конечно, после годичного перерыва он был немного не в себе, немного далёк от себя прежнего, понимаете. Но он по-прежнему играл здорово. Мало кто смог бы такое повторить.

Надеюсь, он снова вернётся сильным и уверенным, и мы сможем сыграть с ним пару матчей на кортах. Мне всегда нравилось играть против него, я уверен, он может вернуться, выиграв турнир «Большого шлема» снова», — сказал Нисикори Tennis World USA.

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