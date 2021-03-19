Выход в полуфинал Акапулько обеспечил 19-летнему Музетти дебют в топ-100 рейтинга ATP

19-летний итальянец Лоренцо Музетти в понедельник, 22 марта впервые войдёт в топ-100 рейтинга ATP благодаря победе над болгарином Григором Димитровым в четвертьфинале турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика). На данный момент он станет вторым игроком младше 20 лет, который войдёт в сотню лучших, ранее этого добился его соотечественник – 32-я ракетка мира Янник Синнер.

Музетти во второй раз в карьере вышел в полуфинал ATP и впервые сделал это на уровне ATP-500. При этом он всего в четвёртый раз играет в основной сетке ATP.

В полуфинале Акапулько Музетти ожидает встреча с пятой ракеткой мира и первым сеяным турнира греком Стефаносом Циципасом.

«Я чувствую, что мне очень нравится побеждать и совсем не нравится проигрывать. Поэтому я стараюсь оставаться сосредоточенным даже в трудные моменты, думаю, это ключ к тем улучшениям, которых я добился в этом месяце. Циципас – один из самых крутых парней в туре. Для меня большая честь играть с ним.

Думаю, каждый день на этой неделе что-то особенное, посмотрим, что будет завтра», — приводит слова юного итальянца ATP Tour.

19-летний Лоренцо Музетти впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP-500