Хордорфф – о рейтинге ATP: Федерер, Надаль и Джокович довольны, на остальных плевать

Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорфф выступил с жёсткой критикой в сторону нынешней системы рейтинга ATP и роли игроков в ней.
«Некоторым сложно понять систему рейтинга ATP? На самом деле, это так просто.
Федерер выбирает себе место в рейтинге, даже не играя. Надаль всем доволен. Кстати, они оба – члены Совета игроков. Джокович – первый и лучший игрок, его не волнует, кто позади. Маррей не побеждает, но получает уайлд-кард. Кому есть дело до остальных?
Медведев – второй, но никто о нём особо не в курсе. Зверева и Рублёва бесит, что они выигрывают, но не поднимаются в рейтинге. Денис Шаповалов не знает, стоит ли ему играть, он не любит «пузыри» и знает, что от его матчей ничего в рейтинге не поменяется.
И все остальные. Страдают и не знают, что делать. Ещё раз: кому на них не плевать? Никому», — написал Хордорфф на своей странице в «Фейсбуке».
- 19 марта 2021
-
12:53
-
12:23
-
12:04
-
11:19
-
10:43
-
10:06
-
09:40
-
08:06
-
06:19
-
01:25
-
00:31
-
00:16
- 18 марта 2021
-
23:56
-
22:38
-
22:14
-
21:53
-
21:21
-
20:33
-
20:21
-
20:00
-
19:24
-
18:36
-
18:30
-
17:53
-
16:05
-
15:27
-
14:45
-
13:04
-
12:18
-
11:03
-
10:02
-
09:03
-
01:10
-
01:05
-
00:54