Хордорфф – о рейтинге ATP: Федерер, Надаль и Джокович довольны, на остальных плевать

Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорфф выступил с жёсткой критикой в сторону нынешней системы рейтинга ATP и роли игроков в ней.



«Некоторым сложно понять систему рейтинга ATP? На самом деле, это так просто.

Федерер выбирает себе место в рейтинге, даже не играя. Надаль всем доволен. Кстати, они оба – члены Совета игроков. Джокович – первый и лучший игрок, его не волнует, кто позади. Маррей не побеждает, но получает уайлд-кард. Кому есть дело до остальных?

Медведев – второй, но никто о нём особо не в курсе. Зверева и Рублёва бесит, что они выигрывают, но не поднимаются в рейтинге. Денис Шаповалов не знает, стоит ли ему играть, он не любит «пузыри» и знает, что от его матчей ничего в рейтинге не поменяется.

И все остальные. Страдают и не знают, что делать. Ещё раз: кому на них не плевать? Никому», — написал Хордорфф на своей странице в «Фейсбуке».

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