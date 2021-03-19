Гаспарян обыграла Александрову и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, получившая уайлд-кард от организаторов, вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. Она одержала уверенную победу над первым номером посева соотечественницей Екатериной Александровой со счётом в двух сетах 6:2, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час и 21 минуту. На счету Гаспарян 0 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. Её соперница дважды подала навылет, сделала 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

В полуфинале соревнований Гаспарян встретится с победительницей поединка Вера Звонарёва – Анастасия Гасанова (обе – Россия).

Призовой фонд турнира составил более $ 1,8 млн.

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