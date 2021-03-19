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Каролина Возняцки: моя болезнь ещё больше утихла во время беременности

Каролина Возняцки: моя болезнь ещё больше утихла во время беременности
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира, 30-летняя датчанка Каролина Возняцки рассказала, как протекает её беременность и влияет ли на неё ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание соединительных тканей, которое было поставлено экс-теннисистке ранее.

«Мне так повезло, что я довольно быстро забеременела. На самом деле моя болезнь ещё больше утихла во время беременности.

Первые три месяца были немного тяжёлыми: я лежала на диване и чувствовала себя не очень хорошо. Но в последнее время отлично провожу время, надеюсь, что до конца беременности так и будет.
Создание семьи было большой мечтой для нас с Дэвидом», — приводит слова Возняцки B.T.

Мужем Возняцки является бывший игрок НБА американец Дэвид Ли. Спортсмены были обручены с ноября 2017 года, свадьба состоялась 15 июня 2019 года.

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30-летняя Каролина Возняцки объявила о скором рождении первенца. Теннисистка уже знает пол будущего ребёнка.
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