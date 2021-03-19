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Вера Звонарёва пробилась в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Гасанову

Вера Звонарёва пробилась в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Гасанову
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Вера Звонарёва пробилась в полуфинал турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. Она одержала уверенную победу над соотечественницей Анастасией Гасановой со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час и 24 минуты. На счету Звонарёвой 0 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Её соперница 1 раз подала навылет, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 7.

В полуфинале соревнований Звонарёву ожидает встреча с ещё одной россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Призовой фонд соревнований составит более $ 565 530.

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Санкт-Петербург. 1/4 финала
19 марта 2021, пятница. 14:45 МСК
Вера Звонарёва
145
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
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