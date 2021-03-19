Вера Звонарёва пробилась в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Гасанову

Российская теннисистка Вера Звонарёва пробилась в полуфинал турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. Она одержала уверенную победу над соотечественницей Анастасией Гасановой со счётом 6:3, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час и 24 минуты. На счету Звонарёвой 0 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Её соперница 1 раз подала навылет, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 7.
В полуфинале соревнований Звонарёву ожидает встреча с ещё одной россиянкой Маргаритой Гаспарян.
Призовой фонд соревнований составит более $ 565 530.
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