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Вера Звонарёва пробилась в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Гасанову

Российская теннисистка Вера Звонарёва пробилась в полуфинал турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. Она одержала уверенную победу над соотечественницей Анастасией Гасановой со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час и 24 минуты. На счету Звонарёвой 0 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Её соперница 1 раз подала навылет, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 7.

В полуфинале соревнований Звонарёву ожидает встреча с ещё одной россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Призовой фонд соревнований составит более $ 565 530.

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