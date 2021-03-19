Кузнецова вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Кристиан

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале четвёртая сеяная Кузнецова нанесла поражение румынке Жаклин Кристиан, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.
Кузнецова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. Кристиан подала пять эйсов, четырежды ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.
За выход в финал турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге Кузнецова сыграет с победительницей российского четвертьфинального дерби Дарья Касаткина – Вероника Кудерметова.
Напомним, что Кристиан была единственной зарубежной теннисисткой в четвертьфинале. Таким образом, в полуфинале выступят только россиянки.
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