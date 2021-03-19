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Кузнецова вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Кристиан

Кузнецова вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Кристиан
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале четвёртая сеяная Кузнецова нанесла поражение румынке Жаклин Кристиан, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

Кузнецова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. Кристиан подала пять эйсов, четырежды ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

За выход в финал турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге Кузнецова сыграет с победительницей российского четвертьфинального дерби Дарья Касаткина – Вероника Кудерметова.

Напомним, что Кристиан была единственной зарубежной теннисисткой в четвертьфинале. Таким образом, в полуфинале выступят только россиянки.

Санкт-Петербург. 1/4 финала
19 марта 2021, пятница. 16:25 МСК
Жаклин Кристиан
160
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 3
6 5 		6 6
         
Светлана Кузнецова
39
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
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