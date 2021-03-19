Титул турнира в Санкт-Петербурге, начиная с полуфинала, разыграют только россиянки

Титул турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге достанется российской теннисистке. Это стало известно после того, как в четвертьфинале четвёртая сеяная Светлана Кузнецова нанесла поражение румынке Жаклин Кристиан, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. Кристиан была единственной зарубежной спортсменкой, пробившейся в четвертьфинал. Остальные семеро – хозяйки соревнований.

За выход в финал турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге Кузнецова сыграет с победительницей российского четвертьфинального дерби Дарья Касаткина – Вероника Кудерметова.

Вторая полуфинальная пара уже определена. Ещё одну финалистку определят две обладательницы уайлд-кард – Маргарита Гаспарян и Вера Звонарёва.