Кузнецова показывала язык, Кудерметова выцеливала удар. Яркие фото с Spb Ladies Trophy

19 марта в Санкт-Петербурге на корте стадиона «Сибур Арена» российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале четвёртая сеяная Кузнецова нанесла поражение румынке Жаклин Кристиан, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.



В другом матче российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В матче 1/4 финала соревнований Касаткина, 8-я сеяная, встречалась с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, 2-м номером посева.



Матч между соперницами продолжался 1 час 44 минуты и завершился победой Дарьи в трёх сетах — 1:6, 6:1, 6:2.



В полуфинале Касаткина сыграет против ещё одной представительницы России — Светланы Кузнецовой. В другой встрече за выход в финал поспорят россиянки Маргарита Гаспарян и Вера Звонарёва.



Напомним, что Кристиан была единственной зарубежной теннисисткой в четвертьфинале. Таким образом, в полуфинале выступят только россиянки.

Лучшие кадры с турнира St. Petersburg Ladies Trophy — в фоторепортаже специального фотокорреспондента Александра Сафонова для Формулы ТХ.