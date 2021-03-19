Касаткина стала соперницей Кузнецовой в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале восьмая Касаткина нанесла поражение соотечественнице, второй ракетке соревнований Веронике Кудерметовой, со счётом 1:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
Касаткина подала два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Кудерметова трижды подала навылет, избежала двойных ошибок и взяла две подачи соперницы.
За выход в финал турнира категории WTA 500 в Санкт-Петербурге Касаткина сыграет с четвёртой ракеткой соревнований, соотечественницей Светланой Кузнецовой. Вторую полуфинальную пару также составили россиянки – обладательницы уайлд-кард Вера Звонарёва и Маргарита Гаспарян.
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