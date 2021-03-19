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Карацев обыграл Рублёва и вышел в финал турнира в Дубае

Карацев обыграл Рублёва и вышел в финал турнира в Дубае
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В полуфинале Карацев, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение второй ракетке соревнований, соотечественнику Андрею Рублёву, со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Карацев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 из 16 брейк-пойнтов. Рублёв подал пять эйсов, дважды ошибся на подаче и взял две подачи соотечественника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Аслан Карацев — Андрей Рублёв в Дубае.

За титул Карацев сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, который в другом полуфинале одолел канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6).

Дубай (м). 1/2 финала
19 марта 2021, пятница. 19:10 МСК
Аслан Карацев
42
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 4
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Дубай (м). 1/2 финала
19 марта 2021, пятница. 16:10 МСК
Ллойд Джордж Харрис
81
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7 8
7 7 		4 6 6
         
Денис Шаповалов
12
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Первый финал Карацева! Аслан прервал невероятную победную серию Андрея Рублёва
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