Карацев обыграл Рублёва и вышел в финал турнира в Дубае

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В полуфинале Карацев, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение второй ракетке соревнований, соотечественнику Андрею Рублёву, со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Карацев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 из 16 брейк-пойнтов. Рублёв подал пять эйсов, дважды ошибся на подаче и взял две подачи соотечественника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Аслан Карацев — Андрей Рублёв в Дубае.

За титул Карацев сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, который в другом полуфинале одолел канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6).