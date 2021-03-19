Карацев — о победе над Рублёвым: планировал сыграть более агрессивно

Российский теннисист Аслан Карацев объяснил, почему для победы над соотечественником Андреем Рублёвым в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ) ему потребовалось почти в два раза превзойти соперника по активно выигранным очкам (виннерсам) – 41-21.

«Не знаю, сколько виннерсов я выиграл, но планировал сыграть более агрессивно, потому что как только чуть расслабишься, он начнёт гонять тебя по корту, и выбраться из такой ситуации шансов уже не будет», — приводит слова Карацева журналист Крис Оддо на своей странице в «Твиттере».

Карацев обыграл Рублёва со счётом 6:2, 4:6, 6:4. За титул Аслан сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, который в другом полуфинале одолел канадца Дениса Шаповалова — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6).