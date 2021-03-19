Карацев прервал серию из 23 победных матчей Рублёва на турнирах ATP-500

27-летний российский теннисист Аслан Карацев, впервые в карьере вышедший в финал турнира ATP в одиночном разряде, прервал невероятную победную серию соотечественника Андрея Рублёва, который с февраля 2020 года выиграл 23 матча подряд на соревнованиях ATP-500.
До полуфинала на турнире в Дубае Карацев и Рублёв не встречались между собой в официальных матчах. Зато Аслан и Андрей сыграли в паре сначала на победном для сборной России ATP Cup в Мельбурне, а затем в Дохе вместе завоевали титул. Для Карацева это был вообще первый титул уровня ATP.
Благодаря выходу в финал на турнире в Дубае, Карацев с понедельника, 22 марта, будет как минимум 33-й ракеткой мира, что практически гарантирует ему попадание в посев турниров «Большого шлема».
Напомним, что за титул Аслан, получивший уайлд-кард от организаторов, сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, который начал соревнования с квалификации.
- 19 марта 2021
-
23:13
-
22:48
-
22:34
-
22:30
-
22:21
-
22:06
-
21:34
-
21:01
-
19:04
-
18:56
-
16:31
-
16:10
-
14:47
-
14:00
-
12:53
-
12:23
-
12:04
-
11:19
-
10:43
-
10:06
-
09:40
-
08:06
-
06:19
-
01:25
-
00:31
-
00:16
- 18 марта 2021
-
23:56
-
22:38
-
22:14
-
21:53
-
21:21
-
20:33
-
20:21
-
20:00
-
19:24