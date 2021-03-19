Карацев прервал серию из 23 победных матчей Рублёва на турнирах ATP-500

27-летний российский теннисист Аслан Карацев, впервые в карьере вышедший в финал турнира ATP в одиночном разряде, прервал невероятную победную серию соотечественника Андрея Рублёва, который с февраля 2020 года выиграл 23 матча подряд на соревнованиях ATP-500.



До полуфинала на турнире в Дубае Карацев и Рублёв не встречались между собой в официальных матчах. Зато Аслан и Андрей сыграли в паре сначала на победном для сборной России ATP Cup в Мельбурне, а затем в Дохе вместе завоевали титул. Для Карацева это был вообще первый титул уровня ATP.

Благодаря выходу в финал на турнире в Дубае, Карацев с понедельника, 22 марта, будет как минимум 33-й ракеткой мира, что практически гарантирует ему попадание в посев турниров «Большого шлема».

Напомним, что за титул Аслан, получивший уайлд-кард от организаторов, сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, который начал соревнования с квалификации.