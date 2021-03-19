Карацев — первый обладатель уайлд-кард, вышедший в финал турнира в Дубае за 24 года

Финал турнира категории АТР-500 в Дубае во многом будет уникальным. Оба теннисиста, которые сыграют в решающем матче — россиянин Аслан Карацев и представитель ЮАР Ллойд Джордж Харрис — будут бороться за первый титул АТР в одиночном разряде в карьере.

И если россиянин Карацев — первый обладатель уайлд-кард, вышедший в финал этих соревнований с 1997 года, то Харрис – вообще первый теннисист за 29-летнюю историю турнира в Дубае, который сыграет в решающем матче, стартовав с квалификации.

Благодаря выходу в финал на турнире в Дубае, Карацев с понедельника, 22 марта, будет как минимум 33-й ракеткой мира, что практически гарантирует ему попадание в посев турниров «Большого шлема».

Напомним, что в полуфинале Карацев обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 6:2, 4:6, 6:4.