Карацев — первый обладатель уайлд-кард, вышедший в финал турнира в Дубае за 24 года

Финал турнира категории АТР-500 в Дубае во многом будет уникальным. Оба теннисиста, которые сыграют в решающем матче — россиянин Аслан Карацев и представитель ЮАР Ллойд Джордж Харрис — будут бороться за первый титул АТР в одиночном разряде в карьере.
И если россиянин Карацев — первый обладатель уайлд-кард, вышедший в финал этих соревнований с 1997 года, то Харрис – вообще первый теннисист за 29-летнюю историю турнира в Дубае, который сыграет в решающем матче, стартовав с квалификации.
Благодаря выходу в финал на турнире в Дубае, Карацев с понедельника, 22 марта, будет как минимум 33-й ракеткой мира, что практически гарантирует ему попадание в посев турниров «Большого шлема».
Напомним, что в полуфинале Карацев обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 6:2, 4:6, 6:4.
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