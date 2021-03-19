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Новак Джокович не выступит на «Мастерсе» в Майами

Новак Джокович не выступит на «Мастерсе» в Майами
Теннис / ATP 0
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объявил, что не примет участия в турнире серии «Мастерс», который пройдёт в Майами (США) с 24 марта по 4 апреля.

«Дорогие болельщики, с сожалением должен объявить, что в этом году я не поеду в Майами для участия в турнире серии «Мастерс». Я решил провести это драгоценное время дома, побыть с семьёй. В период многочисленных ограничений мне нужно найти баланс между временем в Туре и дома. С нетерпением жду возможности вернуться в следующем году!» — написал Джокович на своей странице в «Твиттере».

В сезоне-2021 Джокович выиграл Australian Open, одолев в финале россиянина Даниила Медведева. Также Новак принимал участие в ATP Cup, где, несмотря на победы своего лидера в одиночных матчах, сборная Сербии не сумела выйти из группы.

Добавим, что снятие Джоковича означает, что первой ракеткой турнира в Майами станет Медведев, который занимает второе место в рейтинге АТР.

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