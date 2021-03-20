Карацев прервал победную серию Рублёва на турнирах АТР-500. Видеообзор полуфинала в Дубае

Обладатель уайлд-кард российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал турнира категории АТР-500 в Дубае, одолев соотечественника Андрея Рублёва, чья серия победных матчей на аналогичных турнирах составляла 23 игры.
Первый «звоночек» для Рублёва прозвучал уже в 3-м гейме, когда он смог спасти свою подачу с двойного брейк-пойнта и повести 2:1. Однако затем Карацев смог выиграть 5 геймов подряд, сделав 2 брейка – 6:2 за 34 минуты.
В начале второго сета Андрей старался контролировать свою подачу, отбивая все атаки Аслана. При этом на подаче соперника у Рублёва практически не было шансов – Карацев брал свои геймы очень уверенно. При счёте 3:3 развернулась упорная борьба на подаче Рублёва. Андрей смог спасти 4 брейк-пойнта и удержать свой гейм, в следующий раз Рублёв отыграл ещё один брейк-пойнт. А вот при счёте 4:5 Карацев фактически подарил сопернику свой гейм, а с ним и всю партию, сделав две двойные ошибки подряд – 6:2, 4:6.
Судьба матча и путёвки в финал решалась в третьей партии. При счёте 1:1 Аслан вцепился в подачу соперника и с 6-го брейк-пойнта дожал Рублёва. В 7-м гейме Карацев сделал ещё один брейк, но на этом борьба не закончилась. Подачу на матч он проиграл вчистую – 5:3. И только со второй попытки, отыграв два брейк-пойнта, Аслану удалось оформить победу в матче – 6:2, 4:6, 6:4.
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