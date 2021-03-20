Калинская в двух сетах уступила Голубич в четвертьфинале турнира в Монтеррее

22-летняя российская теннисистка Анна Калинская (130-е место рейтинга) выбыла из розыгрыша турнира категории WTA 250 в Монтерре (Мексика), уступив в двух сетах сопернице из Швейцарии Виктории Голубич (102-е место рейтинга) – 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

Калинская в этой встрече 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок, реализовав 4 брейк-пойнта из 6 (67%), в то время, как на счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 из 11 реализованных брейк-пойнтов (55%). По выигранным очкам – 74:57 в пользу Голубич.

Напомним, что на старте турнира Голубич обыграла другую российскую теннисистку – Анну Блинкову (6:4, 6:4). Турнир в Монтеррее проходит с 15 по 21 марта. Призовой фонд составляет $ 235 тыс.