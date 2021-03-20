Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Зверев победил Кёпфера и вышел в финал турнира в Акапулько

Зверев победил Кёпфера и вышел в финал турнира в Акапулько
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале турнира в Акапулько обыграл соотечественника Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 7:6.

Матч продолжался 2 часа 9 минут. Зверев сделал три эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 10. Кёпфер также трижды подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Ранее на турнире Зверев прошёл испанца Карлоса Алькарас Гарфию, серба Ласло Джере и норвежца Каспера Рууда. При этом матч с Руудом не состоялся из-за отказа норвежского спортсмена.

В другом полуфинале турнира встречаются представитель Греции Константинос Циципас, одолевший Феликса Оже-Альяссима и итальянец Лоренцо Музетти, победивший Григора Димитрова.

Акапулько. 1/2 финала
20 марта 2021, суббота. 05:10 МСК
Доминик Кёпфер
71
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5  
6 		7 7  
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021