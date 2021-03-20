Зверев победил Кёпфера и вышел в финал турнира в Акапулько
Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале турнира в Акапулько обыграл соотечественника Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 7:6.
Матч продолжался 2 часа 9 минут. Зверев сделал три эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 10. Кёпфер также трижды подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
Ранее на турнире Зверев прошёл испанца Карлоса Алькарас Гарфию, серба Ласло Джере и норвежца Каспера Рууда. При этом матч с Руудом не состоялся из-за отказа норвежского спортсмена.
В другом полуфинале турнира встречаются представитель Греции Константинос Циципас, одолевший Феликса Оже-Альяссима и итальянец Лоренцо Музетти, победивший Григора Димитрова.
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