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Соррибес-Тормо стала последней полуфиналисткой турнира в Монтеррее

Соррибес-Тормо стала последней полуфиналисткой турнира в Монтеррее
Теннис / WTA 0

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо в четвертьфинале турнира в Монтеррее обыграла представительницу Словакии Анну Шмидлову со счётом 6:3, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 18 минут. Соррибес-Тормо не сделала ни 1 эйса, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. Шмидлова также ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

Таким образом, испанка в полуфинале турнира встретится с канадкой Лейлой Фернандес, победившей в 1/4 финала представительницу Словакии Викторию Кужмову. Другую полуфинальную пару составили американка Энн Ли, обыгравшая китаянку Чжэн Сайсай, и швейцарка Виктория Голубич, прошедшая россиянку Анну Калинскую. Полуфиналы турнира намечены на 21 марта.

Монтеррей. 1/4 финала
20 марта 2021, суббота. 05:00 МСК
Анна Шмидлова
111
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Сара Соррибес-Тормо
57
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
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