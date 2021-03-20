Соррибес-Тормо стала последней полуфиналисткой турнира в Монтеррее

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо в четвертьфинале турнира в Монтеррее обыграла представительницу Словакии Анну Шмидлову со счётом 6:3, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 18 минут. Соррибес-Тормо не сделала ни 1 эйса, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. Шмидлова также ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

Таким образом, испанка в полуфинале турнира встретится с канадкой Лейлой Фернандес, победившей в 1/4 финала представительницу Словакии Викторию Кужмову. Другую полуфинальную пару составили американка Энн Ли, обыгравшая китаянку Чжэн Сайсай, и швейцарка Виктория Голубич, прошедшая россиянку Анну Калинскую. Полуфиналы турнира намечены на 21 марта.