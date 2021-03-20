Пэр – об отказах от участия в «Мастерсе»: может, я несу чушь, но в туре явно есть проблемы

Французский теннисист Бенуа Пэр считает, что отказ от участия в турнире серии «Мастерс» в Майами (США) представителей теннисной элиты должен стать тревожным звонком для руководства ATP.
«Может быть, я несу полную чушь под влиянием моей импульсивности. Но когда вижу, что на «Мастерсе» в Майами не будет Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Доминика Тима, Гаэля Монфиса и Стэна Вавринки, становится понятно: в туре явно есть проблемы», – написал француз в своём «твиттере».
К тексту Пэр добавил хештеги: пузырь и призовые.
В 2021 году турнир в Майами пройдёт без единого представителя так называемой «Большой тройки»: швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича. Федерер и Надаль не успели полностью восстановиться, а Джокович в период ограничений из-за пандемии коронавируса решил провести время с семьёй.
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