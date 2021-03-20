Во время полуфинала Зверев-Кёпфер в Акапулько началось землетрясение. Видео
Во время полуфинального матча турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) между немцами Александром Зверевым и Домиником Кёпфером началось небольшое землетрясение. Толчок случился прямо в момент розыгрыша, однако судья не стал его останавливать, и теннисисты продолжили игру, очко осталось за Зверевым.
Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.
Матч также выиграл Зверев со счётом 6:4, 7:6. 23-летний немец во второй раз вышел в финал турнира в Акапулько. В 2019-м году он проиграл в нём австралийцу Нику Кирьосу со счётом 3:6, 4:6.
Ранее на турнире Зверев прошёл испанца Карлоса Алкараса Гарфию, серба Ласло Джере и норвежца Каспера Рууда. При этом матч с Руудом не состоялся из-за отказа норвежского спортсмена.
Зверев победил Кёпфера и вышел в финал турнира в Акапулько
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