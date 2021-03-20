Анастасия Павлюченкова не выступит на турнире WTA-1000 в Майами

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что не примет участия в грядущем турнире категории WTA-100 в Майами (США). Соревнования пройдут с 23 марта по 3 апреля. Призовой фонд турнира составит $ 3 343 785.

Павлюченкова поделилась этой новостью в своём «твиттере».

«Всем привет! Я просто хотела сказать, что в этом году не поеду в Майами. Сделаю небольшой перерыв, вылечу колено и вернусь на корт более сильной», — написала россиянка.

Ранее Павлюченкова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге, в упорной борьбе она уступила соотечественнице Анастасии Гасановой со счётом 6:1, 6:7 (8:10), 6:7 (4:7).

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