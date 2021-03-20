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Навратилова: рейтинг ATP вообще не отражает реального положения дел, мы топчемся на месте

Навратилова: рейтинг ATP вообще не отражает реального положения дел, мы топчемся на месте
Теннис / ATP 0
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18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова отреагировала на критику нынешнего рейтинга ATP, которая исходила, в частности, от немецкого теннисиста Александра Зверева.

Напомним, Зверев сказал: «Я главный болельщик Роджера Федерера, но он не играл год, а в рейтинге стоит выше меня. Я за это время сыграл в финале «Большого шлема», в финале «Мастерса». Нынешняя система – просто катастрофа». Зверев на данный момент является седьмой ракеткой мира, Федерер, несмотря на годичный перерыв, – шестой.

«Я согласна с Сашей. Мы словно топчемся на одном месте, рейтинг ATP вообще не отражает реального положения дел. Порой в голове я складываю: «У этого игрока такой-то рейтинг». Потом открываю официальные источники и вижу абсолютно другое положение. Получается, рейтинг складывается из двухлетнего цикла.

Я согласна, что в ATP должны ещё раз сравнить оба варианта – рейтинг с середины августа и нынешний. Им нужно найти золотую середину, убрать все несуществующие очки и оставить только те, на которые теннисисты реально наиграли», — приводит слова Навратиловой Tennisnow.

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