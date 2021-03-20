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«Мы оба очень голодны». Циципас анонсировал финал против Зверева в Акапулько

«Мы оба очень голодны». Циципас анонсировал финал против Зверева в Акапулько
Теннис / ATP 0
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Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал об особых отношениях с Акапулько и предвосхитил грядущий финал турнира.

Сегодня, 20 марта, Циципас (1) вышел в финал турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика), он уверенно обыграл 19-летнего итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 6:3. В финале Стефанос встретится со вторым номером посева немцем Александром Зверевым.

«Акапулько всегда очень хорошо относился ко мне: фанаты оказывали мне поддержку и дарили любовь. Мы определённо многое увидим от Лоренцо в будущем, он прекрасно владеет одноручным бэкхендом и создаёт множество возможностей для себя. На этой неделе он продемонстрировал свой уровень.

Я очень жду финала. Против Саши я играл раньше, это никогда не бывает легко. Мы оба очень голодны», — приводит слова Циципаса Tennis Head.

Акапулько. 1/2 финала
20 марта 2021, суббота. 07:40 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Лоренцо Музетти
120
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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