«Мы оба очень голодны». Циципас анонсировал финал против Зверева в Акапулько

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал об особых отношениях с Акапулько и предвосхитил грядущий финал турнира.
Сегодня, 20 марта, Циципас (1) вышел в финал турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика), он уверенно обыграл 19-летнего итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 6:3. В финале Стефанос встретится со вторым номером посева немцем Александром Зверевым.
«Акапулько всегда очень хорошо относился ко мне: фанаты оказывали мне поддержку и дарили любовь. Мы определённо многое увидим от Лоренцо в будущем, он прекрасно владеет одноручным бэкхендом и создаёт множество возможностей для себя. На этой неделе он продемонстрировал свой уровень.
Я очень жду финала. Против Саши я играл раньше, это никогда не бывает легко. Мы оба очень голодны», — приводит слова Циципаса Tennis Head.
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