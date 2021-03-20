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Гаспарян обыграла Звонарёву и вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге

Гаспарян обыграла Звонарёву и вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Маргарита Гаспарян стала первой финалисткой турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. В полуфинале она одержала победу над соотечественницей Верой Звонарёвой со счётом 6:3, 7:6 (11:9). Встреча продолжалась 2 часа и 1 минуту.

На счету Гаспарян 2 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Звонарёва 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

В финале турнира Гаспарян сразится с победительницей пары Светлана Кузнецова – Дарья Касаткина (обе – Россия).

Призовой фонд соревнований составит более $ 565 тыс.

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Санкт-Петербург. 1/2 финала
20 марта 2021, суббота. 14:05 МСК
Маргарита Гаспарян
126
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 11  
3 		6 9  
         
Вера Звонарёва
145
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
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