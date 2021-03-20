Аслан Карацев войдёт в топ-30 в обновлённом рейтинге АТР
Победа российского теннисиста Аслана Карацева на турнире категории АТР-500 в Дубае позволит ему с 42-го места, которое он занимал в начале недели, подняться на 27-е – разом на 15 позиций. Оказавшись в топ-30, россиянин войдёт в число сеяных на турнирах «Большого шлема».
Напомним, что год назад, до «заморозки» теннисного рейтинга из-за пандемии коронавируса, Карацев был на 253-м месте. Войти в топ-50 ему помогло попадание в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
В своём первом финале турнира ATP в одиночном разряде в карьере 27-летний Карацев, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:2.
Первый титул 27-летнего Аслана Карацева! Российский теннисист ворвался в топ-30
Россиянин Аслан Карацев завоевал главный приз на турнире ATP-500 в Дубае. Неделю назад он выиграл 1-й титул в паре, а теперь – в одиночке.
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